Eco Beach award voor meest duurzame stranduitbater

De gemeente De Haan maakte het afgelopen jaar werk van duurzaam toeristisch afvalmanagement en stapte met de ondersteuning van Westtoer mee in het Europees project FACET. De Haan liet zich begeleiden door afvalcoach SWECO om alle belangrijke ‘afvalspelers’ op onze stranden te overtuigen om samen nog meer te gaan voor afvalvrije stranden.

Laat enkel je voetafdruk achter op het strand

Op de ‘Dag van de Toerist’ op 4 juli start daarom de campagne ‘Laat hier enkel je voetafdruk achter’. Daarmee wil de gemeente haar inwoners en toeristen aanmoedigen om op het strand enkel hun voetafdruk, en geen afval.

Award voor de meest duurzame stranduitbater

Uit het coachingstraject met SWECO kwam ook het voorstel om een award uit te reiken aan de meest duurzame stranduitbater. Deze Eco Beach Award 2021 zal worden uitgereikt in drie categorieën: badkarhouders, beachbars en surfclubs. Ze worden door een professionele jury beoordeeld op een aantal duurzame criteria, zoals de netheid van de uitbating, gebruik van strandasbakjes, gescheiden afvalbakken, gebruik van zo weinig mogelijk plastic, milieuvriendelijke handzeep in het toilet...

Daarnaast kan ook het grote publiek stemmen op hun favoriete stranduitbating. Vanaf 4 juli kunnen ze stemmen op hun favoriete en meest duurzame uitbater op de website van de gemeente of via een stemformulier dat je kan afhalen in de infokantoren. De prijsuitreiking is voorzien tijdens de Eneco Clean Beach Cup op 12 september 2021.