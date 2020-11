E403 urenlang afgesloten na spectaculair ongeval

De bestuurder van een BMW verloor gisterennacht rond 1 uur de controle over zijn stuur. De bestuurder, een man uit Kortrijk, belandde eerst in de gracht, waarna hij opnieuw op de weg terechtkwam. Daarbij kon hij een Audi A3 niet meer ontwijken. De Audi werd op zijn beurt geramd door een Volkswagen Transporter. De BMW ging nog over kop en kwam daarna ook nog zelf in botsing met een bestelwagen.

Bestuurder onder invloed

De bestuurders van de Audi en Volkswagen werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De andere bestuurders bleven als bij wonder ongedeerd. Nadien bleek dat de bestuurder van de BMW die het ongeval veroorzaakt had, onder invloed was van alcohol.