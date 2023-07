De E403 richting Brugge tussen Oekene en Roeselare-Beveren is opnieuw open, twee dagen eerder dan gepland. Door herstellingswerken was het dagelijks tot een half uur aanschuiven.

Bij de start van de werken maandag liep het verkeer nog moeizamer, met files tot anderhalf uur vertraging.

Het ging om herstellingswerken. Het verkeer moest van Kortrijk richting Brugge ter hoogte van Roeselare over één rijstrook in plaats van over drie. Zowel het asfalt op de midden- als op de rechterrijstrook werd hersteld.

Bedoeling was om de werken klaar te hebben tegen vrijdagnamiddag, maar sinds woensdagmiddag is de E403 opnieuw helemaal open. Dat bevestigt het Agentschap Wegen en Verkeer.