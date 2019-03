E40 weer afgesloten in Oostduinkerke door acties

De E40-snelweg is opnieuw afgesloten in Oostduinkerke door acties in Frankrijk. Dat laat het Vlaams Verkeerscentrum weten.

Personenwagens mogen door via de af- en oprit maar vrachtwagens moeten terugkeren. De trucks worden omgeleid en moeten via de E403 naar Frankrijk rijden.

De jongste dagen is er hinder op de E40. Net over de Franse grens houden de douanediensten acties waardoor er heel wat vrachtwagens rond de haven van Calais in file staan. Om het probleem niet groter te maken worden de vrachtwagens al in België van de snelweg gehaald.