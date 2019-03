E40: vrachtwagens nu al in file vanaf Oostduinkerke

De Franse douaniers willen met hun stiptheidsacties aantonen hoe de situatie zal zijn na de Brexit van einde maart. Door de strengere douanecontroles dreigen vrachtwagens uren-, zelfs dagenlang, vast te staan vooraleer ze de Kanaaltunnel in of de ferryboot op mogen. Ook in Zeebrugge dreigt dat probleem op te duiken bij een harde Brexit al zou het daar beperkter blijven omdat de meeste goederen richting Groot-Brittannië niet-begeleid worden. In Calais en Duinkerke worden veel goederen namelijk overgezet met de vrachtwagen

Ook gisteren was er hinder aan de grensovergang. De politie van de zone Westkust heeft in Adinkerke de oprit van de E40 richting Frankrijk gisterenavond afgesloten. Alle vrachtwagens die via de E40 Frankrijk wilden bereiken werden teruggestuurd richting Jabbeke. Dat heeft alles te maken met files die ontstaan zijn door stiptheidsacties van de douaniers aan de Franse havens.

De hele dag al voerden de Franse douaniers stiptheidsacties uit aan de havens van Duinkerke en Calais. De files reikten tot aan de Belgische grens en daarom volgden er dus maatregelen.

De personenwagens konden via alternatieve wegen Frankrijk bereiken. Ook zij konden niet via de E40 richting Calais. Veel vrachtwagens strandden daardoor op de op- en afritten of op de pechstroken van de autoweg. Zelfs tot in Veurne waren vrachtwagens op zoek naar een rustplaats. De hele dag stonden er al lange files van vrachtwagens en personenwagens op de E40 richting Frankrijk tot zelfs aan Veurne.

#E40-#A16 Door een actie aan de Eurotunnel in Frankrijk is de grensovergang in Adinkerke afgesloten. Volg een omleiding: https://t.co/4tibspitEJ pic.twitter.com/fx5PcmL2V1 — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) March 6, 2019