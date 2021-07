E40 volledig afgesloten na ongeval met vrachtwagen en personenwagen

Op de E40 tussen Veurne en Oostduinkerke is de snelweg in beide richtingen afgesloten door een ongeval met een vrachtwagen en een personenwagen.

Het ongeval gebeurde in de richting van Brussel. Een vrachtwagen geladen met zand en een personenwagen botsten om nog onduidelijke reden, waarna de vrachtwagen door de middenberm ging en kantelde. De auto ging overkop en belandde op z'n dak. Niemand raakte gewond, maar de hulpdiensten hebben de snelweg volledig afgesloten om al het zand te kunnen opruimen.

Er is een lokale omleiding voorzien tussen Veurne en Oostduinkerke. Het verkeer richting Brussel moet de snelweg verlaten in Veurne, het verkeer richting Calais moet eraf in Oostduinkerke.