E40 Loppem: man gewond na aanrijding op snelweg

Op de E40 in Loppem is een man aangereden door een voertuig. Hij is gewond naar het ziekenhuis AZ Sint-Lucas in Brugge gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 10u30 op de E40 in Loppem, in de richting van Gent-Brussel. "Enkel de linkerrijstrook was vrij en daardoor ontstond er een file vanaf Jabbeke", zegt de woordvoerder van de autowegenpolitie.

Slachtoffer raakte gewond

"Over de omstandigheden van het ongeval is nog niet veel meer bekend. Een man is aangereden op de snelweg. De mug-heli kwam ter plaatse. Het slachtoffer is gewond naar AZ Sint-Lucas in Brugge gebracht. De mensen in de auto kregen psychologische steun van ons team", zegt de woordvoerder van de wegpolitie.

Rond 11u30 was de weg weer vrij en raakte de file opgelost.