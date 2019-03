E40 in Adinkerke afgesloten richting Frankrijk

De hele dag al voeren de Franse douaniers stiptheidsacties uit aan de havens van Duinkerke en Calais. De files reiken tot aan de Belgische grens en daarom volgen er dus maatregelen.

De personenwagens kunnen via alternatieve wegen Frankrijk bereiken. Ook zij kunnen niet via de E40 richting Calais. Dit is een situatie voor de hele nacht. Veel vrachtwagens stranden daardoor op de op- en afritten of op de pechstroken van de autoweg. Zelfs tot in Veurne zijn vrachtwagens op zoek naar een rustplaats. De hele dag stonden er al lange files van vrachtwagens en personenwagens op de E40 richting Frankrijk tot zelfs aan Veurne.