E3 moet 'kikkerbanner' vervangen

Oproep voor suggesties via Twitter

E3 Harelbeke wilde eerst nog onderhandelen met de UCI maar dat heeft blijkbaar geen zoden aan de dijk gebracht. De organisatie roept maandagavond via Twitter haar fans op om suggesties te doen wat er dan wel op de banner kan komen. De banner is een aankondiging van de wielerwedstrijd op 29 maart. Dan zouden de bloemenmeisjes onthullen wie de winnaar wordt van E3 Harelbeke, waarna die renner 'in een prins zou veranderen'. Een vrije interpretatie van het sprookje van de Kikkerkoning.

Tweede keer

Enkele jaren terug moest E3 ook al een beeld op de banner verwijderen. Het ging toen om een hand op een vrouwenslip, een vingerwijzing naar Peter Sagan die zijn hand op een bloemenmeisje gelegd had tijdens een podiumceremonie.

