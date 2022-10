E17 in regio Kortrijk en Menen tijdje afgezet door een achtervolging

Zaterdagnamiddag waren de op- en afritten van de E17 in regio Kortrijk en Menen een tijdje afgezet door een achtervolging. De politieagenten volgden twee personen in een gestolen Maserati.

De Maserati, die enkele dagen eerder in Parijs gestolen was, kwam ter hoogte van Antwerpen in het vizier van de politie. Op het voertuig stonden gestolen nummerplaten. De achtervolging begon in het Oost-Vlaamse Laarne.

Risicovolle vluchtpoging

Verschillende politievoertuigen probeerden de sportwagen te onderscheppen. Wat volgde was een risicovolle vluchtpoging met hoge snelheden. De Maserati maakte gevaarlijke manoeuvres aan rotondes en beschadigde tijdens de vlucht een politiewagen en andere voertuigen. Er vielen geen gewonden. Een politiehelikopter werd ingeschakeld en enkele afritten van de snelweg werden afgezet.

Ter hoogte van Rekkem kozen de voortvluchtigen binnenwegen om de grens met Frankrijk over te steken. Na de achtervolging, hebben de inzittenden, net over de Franse grens, het voertuig in brand gestoken. Dat bevestigt de federale politie.

De Franse autoriteiten zullen het onderzoek voeren.