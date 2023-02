E-buddies en Digibus moeten digitale kloof dichten

De gemeente Oudenburg voorziet ook e-buddies, om mensen digitaal te helpen, in het dienstencentrum en bij de sociale kruidenier. En het zijn niet altijd oudere mensen die hulp nodig hebben. Ook jongere mensen kunnen digitaal kwetsbaar zijn. Vaak hebben ze het financieel niet breed. En laat het internet nu net ook de poort zijn naar werk. Oudenburg had al een project, maar breidt dat verder uit. Romina Vanhooren, schepen van Welzijn Oudenburg: "Nu koppelt de Europese Unie daar bijna één miljoen euro aan vast voor onze regio. Dat is een heel belangrijke financiering. De looptijd is twee jaar, dat is kort, maar dat betekent wel dat we op twee jaar een heel groot verschil zullen kunnen maken. We kijken ook wat we zelf nog meer kunnen doen."

Met de Europese middelen komt er ook een digibus. "Het wordt uiteraard getrokken door de stad Oostende, maar ook de ganse referentieregio Middenkust is daarin betrokken. Alle hinterlandgemeenten in de regio zijn daar ook bij. Wij gaan eigenlijk een platform creëren met die digibus, waarbij er heel wat laptops en tablets worden aangekocht die dan tijdelijk kunnen ontleend worden."