Eén start opnames nieuwe fictiereeks in Oostende

De actievolle dramareeks draait rond een groep brandweermannen en -vrouwen die vechten voor het voortbestaan van hun kleine brandweerkazerne. "Onder vuur" speelt zich af in Oostende en heeft een topcast met onder andere Louis Talpe, Lien De Graeve, Lynn Van Royen, Sam Louwyck, Ann Tuts en Piet De Praitere. De reeks wordt gemaakt door productiehuis Geronimo.

Als voorbereiding voor de reeks kreeg de cast kreeg een bootcamp door Brandweer zone 1 in Brugge, zodat ze zich nog beter kunnen inleven in hun rol en een beter zicht krijgen op de uiteenlopende situaties waarin brandweermannen en -vrouwen zich kunnen bevinden. Onder vuur is in het najaar van 2021 te zien op Eén.

Een filmpje over die bootcamp vind je hieronder