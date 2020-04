Eén op drie bewoners WZC De Meers test positief

Ook woonzorgcentrum De Meers in Waregem - het grootste van West-Vlaanderen - heeft resultaten ontvangen na afnames van de coronatesten. Eén op drie van de bewoners test positief. Ook bewoners uit afdelingen waar geen besmetting vermoed was, zijn toch besmet.

Deels verrassende resultaten

De uitslag voor woonzorgcentrum De Meers is nog niet helemaal volledig, maar wel al erg richtinggevend. Er zijn 500 nieuwe testen afgenomen van bewoners en personeel, bovenop een aantal eerdere testen op eigen initiatief. 429 van de nieuwe resultaten zijn gekend: 20 a 25% vh personeel is positief en 30 tot 35% vd bewoners. In totaal zijn nu alles samen 270 bewoners getest en 260 personeelsleden. De resultaten voor De Meers komen deels als een verrassing want op een bepaalde verdieping dacht men dat er geen besmettingen waren en dat blijkt nu toch zo te zijn.

Werking aanpassen

Het woonzorgcentrum zal zijn werking aanpassen aan de nieuwe gegevens. Met deze bemerking: een positieve test is zeker positief maar bij een negatieve uitslag is er een foutenmarge van 20%. Dus blijft er een kleine kans dat die bewoners toch positief zijn. Een sluitende aangepaste werking is dus moeilijk. Positief personeel zonder symptomen zal nu wel sowieso niet meer op een coronavrijeafdeling komen.

