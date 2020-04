Eén op de vier in WZC in Oostkamp is besmet

Eén op de vier bewoners en personeelsleden van woonzorgcentrum Sint-Jozef in Oostkamp is besmet het coronavirus. Dat blijkt uit een uitgebreide test.

In totaal zijn 31 bewoners en 32 medewerkers besmet. Dit komt neer op 25% van de groep. De helft van de besmette personen vertoont geen symptomen.

Frank Declerck, directeur woonzorgcentrum Sint-Jozef: “Voor de getroffen bewoners en familie en medewerkers zijn dit harde verdicten en bange dagen. Maar de resultaten bieden ook zekerheid en perspectief. De huidige maatregelen werken en worden in grote lijnen verdergezet en er kan gericht zorg toegediend worden aan de besmette bewoners. De niet-besmette afdelingen blijven maximaal afgeschermd om het virus zo goed mogelijk buiten te houden. Wie besmet is, blijft in quarantaine. Wie in quarantaine zat omdat hij / zij symptomen vertoonde, maar waarbij uit de test blijkt dat hij / zij niet besmet is, hoeft niet langer in quarantaine te blijven. “

18 doden

Er zijn intussen ook 9 bewoners gestorven waarbij Covid-19 bevestigd is, en 9 waar er een vermoeden is van Covid-19. Het gaat om mensen van heel hoge leeftijd en een hoge zorggraad en zware medische belasting.

Jan de Keyser, burgemeester: “Dat het woonzorgcentrum de kans kreeg alle bewoners en medewerkers te testen vonden ook wij noodzakelijk om volledig zicht te krijgen op de situatie. Die algemene test kwam niks te vroeg en ook op de resultaten was het even wachten. Elke besmetting is er een te veel, maar de resultaten zijn bemoedigend wat de aanpak betreft en dat geeft hoop, zowel voor de bewoners, als voor de familie en alle medewerkers. Ons medeleven gaat uit naar de familie van de overleden bewoners, die afscheid moeten nemen in heel moeilijke omstandigheden.”

