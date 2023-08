Een van de drie mannen die tegen een politiecombi heeft geplast in Kortrijk, heeft zich gemeld voor verhoor. De combi stond voor het huis van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

Het was tijdens een feestje van de justitieminister. Drie gasten zouden toen tegen een politiecombi geplast hebben die er geparkeerd stond om ontvoeringspogingen of bedreigingen tegen te gaan. Vincent Van Quickenborne was niet op de hoogte van de feiten, hij keurt het gedrag af en zegt dat de drie zich zullen moeten verantwoorden.

De twee anderen hebben zich nog niet gemeld, maar ze zijn gefilmd door veiligheidscamera’s. Er loopt een onderzoek voor smaad aan de politie.

