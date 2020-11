De aanleg van de nieuwe bocht over de markt van Waregem, is afgerond. De bocht leidt het verkeer vanuit de Stormestraat naar de Stationsstraat, waardoor één kant van het plein nu verkeersvrij is.

Al jaren is er politiek getouwtrek tussen oppositie en meerderheid over een verkeersvrije markt. Nu is er dus een oplossing. Het stuk Markt tussen winkelcentrum Het Pand en de kerk is nu voorbehouden voor fietsers en wandelaars. Sommige chauffeurs vonden al een achterpoortje door over de parking naar de Keukeldam te rijden, maar dat is intussen opgelost met paaltjes en bloembakken.

Bekijk ook: