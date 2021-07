Eén iemand naar ziekenhuis na brand in Oostduinkerke

Het heeft afgelopen nacht hevig gebrand in een huis in de Van Maldeghemstraat in Oostduinkerke.

Volgens de eerste vaststellingen zou de felle brand ontstaan zijn in de garage. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar andere delen van de woning. Iedereen kon op tijd het huis uit. De bewoner van het huis kon zijn dochter van 14 jaar die boven de garage lag te slapen net op tijd redden. Zijn vrouw moest uit de tuin bevrijd worden door de brandweer met een ladder. Ze was ingesloten door de rook en de vlammen. Ze had te veel rook ingeademd en moest naar het ziekenhuis in Veurne.

Naar ziekenhuis

Na veertig minuten kreeg de brandweer het vuur onder controle. De vader en zijn dochter zijn opgevangen bij familie. Het huis zelf is tijdelijk onbewoonbaar want er is veel rook- en waterschade. (lees verder onder de video)