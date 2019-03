Eén dag nog: legendarische Sea King is bezig aan laatste vlieguren

De Sea King vliegt morgen vanaf halftien de volledige kustlijn af, van Knokke tot De Panne. In elke kustgemeente dropt de heli een herinneringsvlag, als ultiem eerbetoon aan de iconische heli na 43 jaar dienst. Voor de gelegenheid zijn ook een Noorse & een Duitse Sea King in Koksijde, voor de allerlaatste vlucht morgennamiddag.

Timing morgenvoormiddag

Knokke 9u30 - Lichttorenplein

Zeebrugge 9u40 - Surfclub

Blankenberge 9u50 - King Beach Casino

De Haan 10u00 - Rotonde Wenduine

Bredene 10u10 - Duynengat - Reddingspost 2

Oostende 10u20 - Koninklijke Villa

Middelkerke-Westende-Bad 10u40 - Beachclub De Kwinte (LET OP: nieuwe locatie!)

Nieuwpoort 10u50 - thv Lefebvrestraat

De Panne 11u05 - Monument Leopold I

Koksijde 11u15 - Koksijde Horloge

Sea King: einde van een tijdperk

De Sea King was jarenlang een vertrouwd beeld aan onze kust. Sinds 1976 hebben de vijf toestellen samen bijna 60.000 vlieguren op de teller. Ze voerden 3.309 reddingsmissies uit en redden daarbij 1.757 mensen in benarde omstandigheden. Hun taak was veel ruimer dan enkel reddingsmissies. Zo werden de toestellen vaak ingezet voor dringende medische vluchten. Opmerkelijke reddingsoperaties en de TV-serie ‘Windkracht 10’ maakten de helikopters en hun bemanningen vermaard tot ver buiten onze landsgrenzen.

Koksijde krijgt Sea King

Goed nieuws trouwens voor nostalgici. Wie in de toekomst nog eens een Sea King- van dichtbij wil zien, kan dat in Koksijde. Burgemeester Marc Vanden Bussche tekende deze morgen een contract met Defensie zodat Koksijde officieel een Sea King-helikopter in z'n bezit krijgt. "Met deze schenking zijn we zeker dat de legendarische Sea King nooit uit onze gemeente zal verdwijnen. We blijven voor altijd verbonden met de koning van het luchtruim. Hij komt op zijn vertrouwde plaats te staan in de Robert Vandammestraat (ter hoogte van de basis Koksijde). We hopen dat dit de start kan zijn van een museum in wording over de rijke geschiedenis van basis Koksijde en het 40e smaldeel.”

Opvolgers

De NH-90 NFH ‘CAIMAN’ helikopters zullen de reddingsopdracht van de Sea King integraal overnemen. Deze helikopter van de nieuwste generatie kan ook ingezet worden voor maritieme operaties vanop de fregatten van de Belgische Marine.

TIP: Wie niets wil missen van het afscheid kan morgen op onze website en sociale media terecht.

Lees ook: