Dynamische signalisatieborden op de E17

Het is een plaats op de E17 waar er vaak verkeersproblemen zijn en ongevallen. De dynamische signalisatieborden moeten de veiligheid en de doorstroming van het verkeer verbeteren. De borden worden aangestuurd vanuit het Vlaams Verkeerscentrum, zij kunnen de snelheid op de borden aanpassen. Het gaat om een investering van 2,5 miljoen euro.

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Op de E17 rond Kortrijk treedt er bijna dagelijks filevorming op tijdens de spitsmomenten met de diverse ongevallen tot gevolg. Met dynamische signalisatieborden kan er op een soepele manier ingespeeld worden op de verkeersdrukte door de snelheid te sturen. Dit is een investering van 2,5 miljoen euro die de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid op en rond de E17 in Kortrijk zal verbeteren. Een win-win voor iedereen.”

Burgemeester van Kortrijk, Ruth Vandenberghe, en Schepen van mobiliteit, Axel Weydts, zijn alvast tevreden met deze Vlaamse investering: “We zijn als stad heel opgetogen en zijn minister Lydia Peeters dankbaar. De E17 is één van de drukste snelwegen van het land. Filevorming en verkeersongevallen komen hier jammer genoeg te vaak voor. Daarom waren we al langer vragende partij voor een verlaging van de toegelaten snelheid. Als stad blijven we dat bepleiten, in ondersteuning van de jarenlange vraag van de vele buurtbewoners. Dat nu de snelheid kan aangepast worden in functie van de verkeersdrukte is alvast een positieve evolutie en zal de doorstroming zeker bevorderen.”