Dwergvinvis aangespoeld op strand Bredene

Op het strand van Bredene is een dwergvinvis aangespoeld.

Het dier is een kleine vier meter lang en nauwelijks twee jaar oud. Volwassen exemplaren kunnen tot 9 meter lang worden. Dwergvinvissen komen vrij vaak voor in het noordelijke deel van de Noordzee. Ze hebben grote witte vlekken op beide flippers. Dergelijke walvissen leven solitair en voeden zich met krill en scholen kleine vis. (Lees verder onder de foto)

Te mager

Het is nog niet heel zeker hoe de walvis aan zijn einde kwam. Maar het dier vertoont een grote wonde aan de snuit en heeft een gebroken kaakbeen. Dat kan wijzen op een eerdere aanvaring. Misschien kon het daardoor niet meer eten en spoelde het uitgeput aan op het strand. Want de dwergvinvis is veel te mager. Het Instituut voor Natuurwetenschappen zal het kadaver vanmiddag verder onderzoeken.