Dwars door Vlaanderen haalt vrouwenkoers naar Waregem

Dwars door Vlaanderen was de eerste World Tourwedstrijd die Mathieu van der Poel kon winnen, en ook volgend jaar start hij in Roeselare. Ook Alejandro Valverde tekent nu al present. Inzet wordt de nieuwe trofee, van de hand van Luc Ledeene. Die nieuwe trofee is even groot als die bij het vrouwenwielrennen. Niet toevallig: Dwars door Vlaanderen trekt meer de kaart van de vrouwen. Om de beleving van het koersgebeuren in Waregem te vergroten zal die wedstrijd ook effectief in Waregem starten, zegt Carlo Lambrecht.

Scholen werken mee

“De Zuidboulevard is de ideale locatie om alle campers en het podium te plaatsen. Met het startpodium voor de vrouwen, de start kwart voor een, de passage van de mannen om half twee, de aankomst rond vier uur van de vrouwen, en rond vijf uur van de mannen. Ik denk dat we Waregem zo de hele dag koers laten beleven, en de Worldtour leren kennen.” (lees verder onder de foto)

De stad Waregem verhoogt trouwens haar toelage van 180.000 euro naar 200.000 euro. En ook de scholen werken mee. “De kinderen mogen naar de Zuidboulevard komen, en de vrouwen begeleiden op het podium. Dat zal ook voor de ouders en de grootouders een leuke ervaring worden.”

Datum lokt toppers

Dwars door Vlaanderen is tegenwoordig op de woensdag net voor de Ronde van Vlaanderen, en dat trekt steeds meer toppers aan. Mathieu van der Poel, Belgisch kampioen Tim Merlier en Alejandro Valverde bij de mannen. Bij de vrouwen Belgisch kampioene Jesse Vandenbulcke en wereldkampioene Annemiek van Vleuten. Dwars door Vlaanderen is op woensdag 1 april.