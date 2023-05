Dwars door Brugge kent twee mooie winnaars

Ondanks het kletsnatte weer staan toch weer meer dan 5000 atleten aan de start van de verschillende wedstrijden van Dwars door Brugge. Prestatielopers, maar ook mensen die gewoon willen genieten van het lopen door de mooiste plekjes van Brugge. De favorieten zijn de winnaar van vorig jaar Simon Mestdagh, en Ward Van Der Kelen, derde bij zijn eerste deelname.

Twee mooie winnaars

Het is de Oost-Vlaming Van Der Kelen die wint. Veertien kilometer lang liep hij samen met Mestdagh, in het slot moest die laatste het hoofd buigen. Geen tweede opeenvolgende zege voor de Oostkampenaar. Bij de vrouwen zien we wel een herhaling van vorig jaar, met opnieuw de zege voor Gwendolyn De Deyne. Vrouw in vorm, want ze won onlangs ook al Damme-Brugge-Damme.