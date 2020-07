Duurste én goedkoopste elektriciteit in West-Vlaanderen

Volgens armoedebestrijdingsorganisatie Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen is het dan ook hoog tijd dat er één en hetzelfde distributienettarief komt in heel Vlaanderen. Dat zou de factuur duidelijker en eerlijker maken.

Diksmuide, Veurne en Alveringem

In het gehucht Kruisabele in Alveringem bijvoorbeeld komen de gemeenten Alveringem, Diksmuide en Veurne samen. Maar Diksmuidelingen betalen een pak minder voor dezelfde hoeveelheid elektriciteit. De factuur van een modaal gezin, met een verbruik van 3500 kilowattuur per jaar uit Diksmuide bedraagt 650 euro, in Veurne en Alveringem is dat 870 euro. Een verschil van maar liefst 220 euro. Boosdoener zijn de hoge distributietarieven bij Gaselwest, nu Fluvius.

"In Vlaanderen is de duurste Gaselwest. Het is de Vlaamse regulator die de distributienettarieven bepaalt. Eén van de redenen zou kunnen zijn dat Gaselwest meer investeert in het net en hogere tarieven hanteert," zegt Stefan Goemare, energie-expert bij Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. "Het zorgt er wel voor dat Gaselwest één van de duurste Europese regio’s is om energie of te nemen. Dat ligt op hetzelfde niveau als Duitsland en Denemarken."

Apart factureren

Het distributienettarief is goed voor één derde van de totale elektriciteitsfactuur, naast de stroom zelf en de heffingen plus de btw. Om de energiefactuur transparanter én eerlijker te maken pleit Samenslevingsopbouw West-Vlaanderen voor één en hetzelfde distributienettarief in heel Vlaanderen. "We hebben één grote maatschappij distributienetbeheerder Fluvius met daaronder nog 9 kleinere intercommunales die apart factureren. Dat maakt het verwarrend om te vergelijken met de leverancier."

Wie zijn elektriciteitsfactuur niet kan betalen valt in de schuldbemiddelingsprocedure automatisch terug op een ontradingstarief bij zijn distributienetbeheerder. En ook die liggen een pak hoger dan de goedkoopste aanbieders op de markt.