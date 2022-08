Dure aanhangwagen gestolen in Spiere. Elk spoor ontbreekt

Hans Vander Haeghen, de zaakvoerder van STS Solutions uit Spiere-Helkijn, zit met de handen in het haar. Zondagmorgen is een dure aanhangwagen (12.000 euro) gestolen. Er zijn camerabeelden van de diefstal, maar elk spoor ontbreekt.

Normaal gezien staat de aanhangwagen, met een elektrisch systeem, veilig opgeslagen in de loods van het bedrijf dat reparatieservice biedt voor compressors. Maar omdat het nu zo druk is, staat de loods 's avonds soms overvol, en plaatst de zaakvoerder de aanhangwagen dan even buiten.

Op zoek naar een spoor

Enkele dagen eerder waren twee mannen al komen aanbellen bij het bedrijf. Als 'verkenner' kwamen ze polshoogte nemen. De bewakingsbeelden van het bedrijf tonen duidelijk hoe een man, zondagmorgen rond 5 uur, met gedoofde lichten komt aangereden. Op z'n gemak parkeert hij zijn bestelwagen voor de aanhangwagen, koppelt de dissel aan en rijdt dan weg. Alles samen duurt de diefstal een tiental minuten.

Tijdens het koppelen passeert er een andere wagen. De zaakvoerder hoopt dat de bestuurder van die wagen hem misschien kan helpen. Hij deed al aangifte bij de politie van de zone Mira. Die vermoeden dat de aanhangwagen zich in Frankrijk bevindt. De zaakvoerder hoopt dat iemand misschien de aanhangwagen ziet staan, en de politie zo op een spoor kan brengen.