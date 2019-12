Duo opgepakt dat prostituees uitbuit

Zij zetten in Oostende en in Lede meisjes aan het werk, die zich prostitueerden, en zij worden ervan verdacht daarbij misbruik te hebben gemaakt van de kwetsbare toestand waarin de meisjes verkeerden.

Het team mensenhandel van de lokale recherche van PZ Oostende kwam de verdachten op het spoor toen zij controles uitvoerden op internetprostitutie. Via de advertentiesite Redlights.be gingen zij op zoek naar dames die mogelijk het slachtoffer waren van uitbuiting. Tijdens een controle in augustus werden in Oostende twee ladyboys aangetroffen, en in september bleken ook in een bar in Lede ladyboys actief te zijn die gelinkt konden worden aan dezelfde verdachten. In oktober werd nog een controle uitgevoerd, dit keer in de Zwaluwenstraat in Oostende, waar twee meisjes uit Nigeria en een shemale uit Colombia werden aangetroffen.

Door het parket van West-Vlaanderen werd meteen een onderzoeksrechter aangesteld, die verder onderzoek voerde. Op basis daarvan besliste de onderzoeksrechter om de twee verdachten aan te houden.