De verdachte voor de moord op een vrouw van 64 uit Oostende is door Duitsland overgeleverd aan ons land. Het lichaam van de vrouw is eind maart teruggevonden in Koewacht in Nederland, net over de grens met Oost-Vlaanderen.

De politie had al snel een man van 33 in het vizier. Hij had wellicht een relatie met het slachtoffer. Hij zou zijn opgepakt op een luchthaven in Duitsland. De verdachte is geen onbekende voor het gerecht en is eerder al veroordeeld voor kleinere feiten. Het parket gaat hem nu verhoren. Daarna zal hij voor de onderzoeksrechter moeten komen, die dan beslist over zijn verdere aanhouding.

