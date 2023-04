Duitse wildfotograaf exposeert in Kortrijkse kerk

In de ontwijde Sint-Rochuskerk van Kortrijk kan je dit en volgend weekend naar werk van natuurfotograaf Lars Beusker kijken. De Duitser kreeg de titel 'Nature Photographer of the year' voor zijn zwartwitfoto's van dieren in het wild. Hij kijkt olifanten, luipaarden of leeuwen met de lens recht...

Vorig jaar werd Beusker in New York benoemd tot Nature Photographer of the year. En dat brengt hem nu ook tot in Kortrijk. In de ontwijde Sint-Rochuskerk komen zijn foto's tot leven. Zijn stijl: lang genoeg wachten tot een wild dier zoals leeuwen, luipaarden of neushoorns zijn lens uitkijken om dan op het juiste moment de foto te nemen. Soms wel heel dichtbij.

(lees verder onder de foto)

"Ik fotografeer heel dicht. Daarom gebruik ik de 50 millimeterlens. Misschien was het viereneenhalve meter tussen ons. Ik wil heel dicht bij het dier staan zodat ik de aandacht van het dier krijg. Zodat wij in een soort van gesprek of sfeer zijn samen. Ik probeer die sfeer te vatten in mijn foto's."

Dat het werk van Beusker nu in een kerk hangt vindt de kunstenaar wel een fijne gedachte. "Toen ik vandaag binnenkwam en het zag, vond ik het leuk," zegt Beusker. "Ik hou van het contrast en het idee om wild leven binnen te brengen in een kerk. En natuurlijk hou ik van het idee om zwart en wit in deze kerk te brengen dankzij de vloer en de muren hier. Voor mij past het perfect."