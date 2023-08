Duitse toeriste ziet wagen in vlammen opgaan in Oostduinkerke

Vannacht is een Mercedes volledig uitgebrand op een parking voor Hotel Domein Westhoek langs de Noordzeedreef in Oostduinkerke. Er stonden op het moment van de brand geen andere voertuigen in de buurt.

Een patrouille van de politie ontdekte de brand iets na 3 uur 's nachts en verwittigde meteen de brandweer. Toen de korpsen van Nieuwpoort en Koksijde-Oostduinkerke ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al uit de wagen. Gezien het niet om een elektrische of hybride wagen ging, had de brandweer de brand vrij snel onder controle. De bestuurder van de wagen, een vrouw uit Keulen, zag haar wagen volledig in vlammen opgaan. De Duitse was samen met haar baby op terugreis naar Keulen. De oorzaak van de brand moet vermoedelijk in een kortsluiting gezocht worden.