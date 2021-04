Duik in de nacht op Erfgoeddag 2021

Tijdens het Erfgoeddagweekend wordt voor de twintigste keer het Vlaamse roerend erfgoed en immaterieel erfgoed - denk aan verhalen, liedjes of ambachtelijke technieken - in de kijker gezet. Je kan dit jaar in Oostende, De Haan, Blankenberge én online terecht voor een grote verscheidenheid aan activiteiten voor alle leeftijden. Alle activiteiten zijn gratis, maar bij de meeste activiteiten is vooraf inschrijven noodzakelijk.

“De erfgoedsector is een van de culturele sectoren met het breedste draagvlak. Erfgoed is breder dan kunst. Bewaren van erfgoed kan leiden tot creatie en innovatie, het geeft impulsen aan de kunst. Ook op economisch vlak is erfgoed een niet te onderschatten factor. Het speelt een rol in stads- en streekontwikkeling als motor van cultuurtoerisme. De erfgoedsector is nog steeds een van de sterkst groeiende onderdelen van het culturele leven. Het is een landschap met vele kleine spelers. Erfgoeddag is dan ook een uitgelezen middel om het belang en de impact van erfgoed te onderstrepen" , aldus Bart Plasschaert, schepen van Vrije Tijd.

Dit jaar vinden verschillende activiteiten digitaal plaats. Bekijk het programma op www.oostende.be/erfgoeddag.