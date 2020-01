Duif met 4 poten geboren in Veurne

'Het duivenjong verkeert in goede gezondheid', vertelt een blije Wendy Lammens, de dochter van duivenliefhebber Frank Lammens bij wie het diertje op nieuwjaarsdag is geboren. Ze heeft het duifje trouwens Emma gedoopt. 'Ik ga ervan uit dat het een vrouwtje is, want die zijn over het algemeen een stuk kleiner dan de mannetjes', zegt Wendy.