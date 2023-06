Het arbeidsauditoraat voert een onderzoek naar een mogelijke toxische werksfeer in een school in Brugge.

Het gaat om de Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen. Een tiental leerkrachten diende klacht in.

Arbeidsauditeur Sofie Heyndrickx:" Er moeten nog heel wat mensen worden verhoord. We hopen dat zo snel mogelijk te doen. Zo kunnen we een duidelijk beeld hebben van de situatie. De verhoren zullen een tijdje in beslag nemen. Vooraleer we een duidelijk beeld hebben, zal dat toch enkele maanden duren."