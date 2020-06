Duidelijke data voor Seine-Schelde verbinding

Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier vroeg in het parlement een stand van zaken naar de geplande werken in het kader van de Seine-Schelde verbinding.

Fournier kreeg van minister Peeters een concrete timing tot het einde van de werken in 2027.

Gisteren heeft de Europese Rekenkamer in haar eindrapport over de hoge kosten voor de Seine-Schelde verbinding nog eens duidelijk de vraag herhaald naar een snelle oplossing voor de binnenvaartverbinding van de haven van Zeebrugge met de Seine-Schelde. Op vandaag heeft de West-Vlaamse haven nog steeds geen volwaardige binnenvaartverbinding met het Seine-Scheldebekken. Deze verbinding is nodig om onder andere het vervoer van diepzeecontainers over de binnenwaterroutes te garanderen. De Europese Rekenkamer roept de Commissie en bevoegde overheden op om hier werk van te maken. (lees verder onder de tabel)

Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier vroeg aan minister Peeters een stand van zaken over de verbindingen van Zeebrugge tot het Seine-Schelde project. Concreet liet de minister weten dat tegen eind 2023 voor de Vlaamse vaarassen een studie- en besluitvormingstraject opgesteld wordt, waarbij de benodigde financiële en technische uitvoeringsplannen worden voorzien. Het gaat om het opwaarderen van volgende projectonderdelen: de sluizen op de Boven-Schelde; de verbindingen naar de zeehavens van Zeebrugge (kanaal Gent-Brugge) en Antwerpen (Boven-Zeeschelde); de kanalen Roeselare-Leie en Bossuit-Kortrijk en het Vlaams gedeelte van het traject Seneffe-Antwerpen. Interessant om weten is dat voor het kanaal Gent-Brugge en Antwerpen (Boven-Zeeschelde) vervoer mogelijk moet worden van schepen tot en met drie lagen containers.

Het is de bedoeling dat de werken in West-Vlaanderen tegen eind 2027 allemaal afgerond worden en momenteel zit de Vlaamse overheid op schema. Kortom, een goede zaak voor de haven van Zeebrugge. Fournier vroeg de Vlaamse minister ook naar de engagementen van Wallonië en Frankrijk. Ook op dit vlak zijn er positieve geluiden te horen.