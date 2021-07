Duco en Daikin gaan partnerschap aan

De luchtkwaliteit van residentiële gebouwen won het laatste jaar zienderogen aan belang. Door de coronapandemie werden mensen er zich meer en meer van bewust dat een vervuild binnenklimaat een grote impact heeft op onze gezondheid.

“Deze samenwerking is voor Daikin de perfecte gelegenheid om ons residentiële ventilatie segment verder uit te bouwen. Bij het bouwen of renoveren van de woning is ventilatie even belangrijk geworden als andere systemen zoals verwarming en koeling.” zegt Anthony Dimou, General Manager Sales bij Daikin Europe. “Door onze warmtepompen te combineren met Duco ventilatie-oplossingen die gebruik maken van warmterecuperatie, kunnen onze eindklanten nu genieten van een energiezuinig ecosysteem voor optimale verwarming en ventilatie“.

Ook Duco-CEO Luc Renson spreekt van een mooi partnership: “Als multinational die actief is over heel Europa is Daikin Europe voor ons een gedroomde partner om onze ventilatiesystemen op grotere schaal op de markt te brengen en daarbij onze Europese ambities kracht bij te zetten."