De man die de Ierse politie zaterdag in de haven van Dublin heeft gearresteerd, is degene die de oplegger met koelcontainer naar Zeebrugge heeft gebracht. Dat heeft het federaal parket zondag bevestigd.

Het betreft een Noord-Ier die omwille van andere zaken werd gearresteerd toen hij met zijn vrachtwagen ontscheepte van een ferry die uit Frankrijk kwam. Volgens berichten in Ierse media gaf hij toe meerdere dagen in Frankrijk te hebben vertoefd.

De politie van het Engelse Essex, die het onderzoek voert naar de 39 lijken in de koelwagen, was naar hem op zoek in verband met de weg die de container heeft afgelegd, klonk in de Britse pers. De container verhuisde vanuit Zeebrugge naar Engeland.

