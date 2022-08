Dubbel zoveel verloren gelopen kinderen aan zee

Aan zee zijn de maand juli 879 mensen, en dan vooral kinderen, verloren gelopen. Dat blijkt uit cijfers van de kustreddingsdiensten. "Dat is bijna dubbel zo veel als vorige jaar in juli en al meer dan de volledige zomer van 2021", zegt An Beun van IKWV.

In Oostende liepen de meeste mensen verloren op het strand. Daar is er intussen ook een centraal opvangpunt op het strand om verloren gelopen kinderen op te vangen.

"Dramatische cijfers"

"De maand juli tikt af op 879 verloren gelopen personen, vooral kinderen", zegt An Beun.

"Dit is bijna dubbel zoveel als vorig jaar in dezelfde periode en al meer dan het totaalcijfer van vorige zomer. Het prachtige zomerweer lokte uiteraard erg veel volk naar onze Vlaamse kust en dat laat zich duidelijk blijken in de cijfers.

In 2021 noteerden we in juli 462 personen die even de weg kwijt waren, in 2020 waren dat er 389 en in 2019 560.

Enkel in 2018 was het nog dramatischer: toen liepen er wel 1100 personen verloren in de eerste maand van de zomervakantie.

"IKWV stelt nochtans, net zoals vorige zomers, 750.000 gratis polsbandjes ter beschikking. Deze zijn te verkrijgen bij de redders, EHBO posten, openbare toiletten, toeristische kantoren, badkarhouders en héél wat handelaars aan de kust".

Dweilen met de kraan open

"De cijfers van de verloren kinderen liggen extreem hoog en dit legt extra druk op de strandredders. IKWV trok daarom ook aan de alarmbel. Ze kreeg bovendien vanuit diverse andere hulpdiensten hetzelfde signaal: iedereen is overbevraagd", zegt An Beun.

“Nochtans zou het probleem van de verloren gelopen kinderen geen probleem mogen zijn”, verzucht voorzitter Bert Gunst.

“Als de ouders of begeleiders van kinderen hun kroost deftig in de gaten houden of hen minstens een gratis verdwaalarmbandje omdoen, zou er enorm veel ellende vermeden kunnen worden.”

De prioriteit van de redders aan zee ligt uiteraard bij de badgasten en watersporters, alsook bij toeristen die onwel worden of zich kwetsen op het strand. Als hun aandacht telkens wordt weggetrokken van deze taken omdat ze voor de zoveelste keer een panikerende ouder of verdwaald kind moeten opvangen, kan dit uiteraard onveilige situaties creëren.

“We roepen dan ook alle toeristen met kinderen op om hier extra aandacht voor te hebben en de basisregels niet uit het oog te verliezen”, zegt Gunst.

BEKIJK HIER DE REPORTAGE (28/07/2022): "Veel verloren gelopen kinderen aan zee"