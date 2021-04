Dubbel zoveel snelheidsovertredingen aan Westkust

Het mobiele flitstoestel stond in de Duinparklaan (Oostduinkerke), de Strandlaan (Sint-Idesbald) en de Veurnestraat (De Panne).

'In de Duinparklaan reden 71 bestuurders sneller dan de maximum toegelaten snelheid van 30 km per uur', zegt de politie. 'Ook in de Strandlaan respecteerden heel wat bestuurders de snelheidslimiet niet. Daar reden 52 bestuurders sneller dan de maximumsnelheid van 50 km per uur. In de Veurnestraat tot slot respecteerden 40 bestuurders de snelheidslimiet van 50 km per uur niet'.

Dubbel zoveel geflitst

Dit brengt het eindtotaal op 163 snelheidsovertreders tijdens een tijdspanne van 5 uur. 'Mogelijks is dit hoge aantal te wijten aan de drukte aan de Westkust door van het mooie weer', denkt de politie.

'Ten opzichte van de laatste flitsactie (op 25/03) stellen we bijna een verdubbeling vast qua aantal overtreders (toen waren dat er 83)'.