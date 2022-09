Dubbel zoveel leerlingen afwezig door persoonlijke redenen, vooral jongens haken af

In de laatste vijf schooljaren is het aantal leerlingen dat op school afwezig is om ‘persoonlijke redenen’ verdubbeld. In het schooljaar 2020-2021 waren er in het gewoon basisonderwijs 652 leerlingen minstens tien halve dagen afwezig op school om persoonlijke redenen.

"Hoewel de afwezigheid van leerlingen door sluiting van de school of leerlingengroep, quarantaine of besmetting door corona ook via andere afwezigheidscodes kon doorgegeven worden, heeft de coronacrisis zeker iets mee te maken met het piekcijfer", zegt Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en onderwijsspecialist voor CD&V.

"Het leerrecht van deze kinderen wordt, op een wettelijke manier, toch geschonden. We moeten op zoek gaan naar de beste manier om hen toch toegang tot onderwijs te geven."

Geen gepaste vorm van onderwijs

Elke leerling wordt verwacht aanwezig te zijn op school. Leerlingen kunnen uiteraard ook gewettigd afwezig zijn. Behalve in het geval van ziekte kan een leerling nog om een aantal redenen van school wegblijven. "Met toestemming van de directie kunnen ze bijvoorbeeld afwezig zijn door uitzonderlijke omstandigheden van persoonlijke aard zoals bijvoorbeeld een rouwperiode", legt Loes Vandromme uit.

"Toch horen we in het onderwijsveld dat directies bepaalde leerlingen ook vaker laten thuisblijven omdat de school hen geen gepaste vorm van onderwijs kan aanbieden en ze ook nergens anders terecht kunnen. De draagkracht van leerkrachten en medeleerlingen wordt te zwaar belast en de leerlingen in kwestie hebben in de eerste plaats gespecialiseerde psychische hulp nodig."

Meer jongens dan meisjes

West-Vlaamse cijfers tonen aan dat het aantal leerlingen dat minstens tien halve dagen afwezig is om persoonlijke redenen jaar na jaar stijgt. Opvallend meer jongens dan meisjes zijn om deze reden vaak afwezig. In totaal zijn zes op de tien afwezigen jongens.

In het gewoon basisonderwijs is het aantal op vijf jaar tijd meer dan verdubbeld. In het schooljaar van 2020-2021 ging het om 652 leerlingen, terwijl dat in 2016-2017 nog om 300 leerlingen ging. Een recordjaar was de coronaperiode in 2019-2020 met 1621 afwezigen.

In het buitengewoon basisonderwijs is het aantal net niet verdubbeld: van 64 naar 108. Ook in het buitengewoon secundair onderwijs is het aantal afwezigen om persoonlijke redenen gestegen van 221 naar 308. Daar was het hoogste aantal niet in de coronaperiode, wel in 2017-2018. En ook in het deeltijds beroepsonderwijs is er een stijging te zien in vijf jaar tijd: van 58 naar 80.

Opvallend, enkel in het secundair onderwijs is er een daling te merken. In schooljaar 2016-2017 ging het om 611 afwezigen, terwijl dat in het schooljaar 2020-2021 er nog 556 waren.

Verder onderzoek nodig

Vandromme roept op om deze tendens van heel nabij op te volgen: "In de eerste plaats is er verder onderzoek nodig naar het aantal leerlingen dat op deze manier hun leerrecht ontzegd wordt en de achterliggende redenen. Nu weten we nog te weinig over deze doelgroep."

In West-Vlaanderen loopt het project ‘Klasziekaal’: een centraal aanspreekpunt voor onderwijs aan zieke kinderen die lange tijd niet naar school kunnen.