Dubbel zoveel bezoekers voor Musea Brugge, wel zwaar verlies

Opsteker is dat meer binnenlandse bezoekers de weg vinden, onder meer door nieuwe programmatie, maar het uitblijven van heel wat internationale bezoekers zorgt voor een ernstig inkomstenverlies.

Musea Brugge kan het nieuwe jaar inzetten met een - voorzichtig - positieve noot: bijna dubbel zoveel bezoekers vonden het voorbij jaar de weg naar een van de dertien museumlocaties in vergelijking met 2020, het eerste jaar van de coronacrisis. “In totaal kregen we 448.795 bezoekers over de vloer, een forse stijging vergeleken met de 250.212 van 2020”, duidt Elviera Velghe, directeur Musea Brugge, Publiek & Tentoonstellingen. Opvallend, zowat 2/3de van die bezoekers kwam uit eigen land. Normaal gezien is dit maar 20%. “Het is fijn om vast te stellen dat onze programmatie haar vruchten heeft afgeworpen. Zo trokken de expo’s en activiteiten in het kader van ons kunstenfestival Mind the Artist liefst 65.000 geïnteresseerden. Alleen al de - best bezochte - expo van Sanam Khatibi haalde 24.748 bezoekers, een opsteker”.

Ook Triënnale Brugge zorgde voor een welgekomen impuls in het bezoekersaantal. “De bijna 77.000 mensen die het werk van Héctor Zamora bezochten katapulteerden het Gezellehuis naar de 2de plaats van onze best bezochte locaties, wat uiteraard ongezien is. Het Belfort blijft naar goede gewoonte onze publiekstopper, met afgelopen jaar een kleine 90.000 bezoekers, en het Groeningemuseum komt op een mooie 3de plaats met 57.446 bezoeken. Hier moeten we wel de kanttekening plaatsen dat dit amper de helft is als in een gewoon werkjaar.”

4,5 miljoen euro minder aan inkomsten

Betere cijfers dus in 2021, maar corona blijft een belangrijke negatieve impact hebben op de werking van Musea Brugge. “We zijn nog ver verwijderd van de zowat 900.000 bezoekers waar we normaal op mogen rekenen”, aldus zakelijk directeur Jonathan Nowakowski. “Vooral het uitblijven van onze internationale bezoekers zorgt voor belangrijk inkomstenverlies. We hadden wel enkele uitschieters, zoals de 37.000 Fransen en 25.000 Nederlanders die we over de vloer kregen, maar over het algemeen hebben we de internationale bezoeker erg gemist. Zij bezoeken doorgaans verschillende locaties, en leveren daardoor een grotere financiële bijdrage. Hierdoor liepen we in 2021 zo’n 4,5 miljoen euro mis vergeleken met een goed jaar. Vooral het wegblijven van Britse en niet-Europese bezoekers - met de Amerikanen en Russen op kop - speelde ons parten. We hopen dan ook dat zij snel weer de weg vinden naar Brugge en Musea Brugge, want net als het brede toerisme in onze stad blijven we afhankelijk van de internationale bezoekers.”