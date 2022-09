Dubbel zoveel bezoekers voor Kortrijks openluchtbad als vorig jaar

Het openluchtzwembad Abdijkaai in Kortrijk heeft een goeie zomer achter de rug. Er kwamen 14.000 mensen langs.

Zwembadgroep Lago, dat in Kortrijk ook nog andere zwembaden uitbaat, beheert ook het bekende openluchtbad. 14.000 bezoekers is bijna het dubbele van vorig jaar, maar dat heeft wellicht alles te maken met de goeie zomer. Vorig jaar was een minder goeie zomer.

Toch langer open?

De toekomst van het openluchtbad is wel al een tijdje onzeker: Lago heeft met de stad nog een overeenkomst voor vier jaar. Maar op Radio2 zegt Elewin Werbrouck van Lago dat het goeie bezoekerscijfer van dit jaar een argument kan zijn om het openluchtzwembad langer open te houden.