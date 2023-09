Dubbel zoveel bezoekers voor Eperon d'Or tijdens zomer

Verdubbeling

“Het slechte weer zorgde vorige maand zelfs voor meer dan een verdubbeling van het bezoekersaantal”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe (N-VA).

“In juli tekenden we met bijna 800 bezoekers zo’n 250 bezoekers meer dan in augustus 2022 en in juli was er met een totaal van ongeveer 1.200 bezoekers zelfs meer dan een verdubbeling in vergelijking met augustus vorig jaar”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe.

“Die stijging is zo goed als helemaal toe te schrijven aan gezinnen en individuele bezoekers voor een museumbezoek of deelname aan museumactiviteiten, want tijdens de zomermaanden zijn er sowieso heel weinig groepsbezoeken.” Al duizenden reservaties voor de komende maanden. “

Activiteiten in najaar

Ook het najaar belooft een succes te worden, want er zijn voor tal van activiteiten en groepsbezoeken al duizenden reservaties genoteerd.

Zo zorgt Open Monumentendag volgend weekend al voor veel geïnteresseerden en ook activiteiten naar aanleiding van één jaar Sneaker Expo zullen heel wat bezoekers naar Eperon d’Or brengen”, besluit de schepen.