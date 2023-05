Dubbel zo veel overnachtingen bij kusthotels dankzij nieuwe lentevakantie

De kusthotels noteerden in de eerste week van de lentevakantie in Franstalig België meer dan dubbel zo veel overnachtingen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van provinciebedrijf Westtoer.

Ook zakten 300.000 dagtoeristen af naar de kust. De nieuwe vakantieregeling in Franstalig België zorgt ook aan zee voor een extra vakantieperiode.

Heel wat Franstalige Belgen zakken namelijk af naar zee. Tijdens de eerste week van de lentevakantie noteert Westtoer bijna 600.000 toeristische overnachtingen aan zee. Dat is meer dan het dubbel aantal overnachtingen in dezelfde periode vorig jaar.

De grootste stijging in de overnachtingen ligt dan ook bij Franstalige Belgen, maar er kwamen ook Vlamingen en buitenlandse vakantiegangers naar de kust.

85% bezetting rond 1 mei

De gemiddelde bezetting in de kusthotels lag in het verlengde weekend van 1 mei rond de 85 procent. Tijdens de afgelopen midweek lang de gemiddelde bezetting op 50 procent. Ongeveer 300.000 dagtoeristen reisden in de eerste week van de lentevakantie naar de kust. Dat is een stijging van ongeveer 45 procent ten opzichte van vorig jaar. De topdag was zondag 30 april met ongeveer 110.000 dagtoeristen.

De lentevakantie voor de Franstalige Belgen duurt nog tot en met zondag 14 mei