Dubbel fietspad langs deel van Brugse Ring

“Na jaren is eindelijk gezegd dat deze gevaarlijke Ring rond Brugge veiliger zal worden voor fietsers. Een beetje zekerheid heb ik over de zone tussen de Dampoort, de Gentpoort en deze Katelijnebrug. Het is eigenlijk een soort moordstrookje. Het is veel te smal. Er is hier nood aan brede veilige fietspaden.”

Toen burgemeester Dirk De fauw gisteren het plan van AWV toelichtte tijdens de Brugse gemeenteraad vroeg Annick Lambrecht meteen hoe concreet de plannen voor de aanleg van het dubbel fietspad waren. Het budget en het termijn om het te realiseren liggen nog niet vast. Toch is er nu al een plan en zouden ook heel wat straten rond de de Ringvaart fietsstraten worden.