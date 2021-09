Duaal leren zit in de lift in onze provincie

Duaal leren of werkplekleren scoort ook duidelijk in West-Vlaanderen

Dat merken ze ook bij Syntra West waar ze een stijging noteren van ruim dertig procent. Bakkers en bijvoorbeeld kappers in spe kunnen zo al vier dagen in een week op locatie een stiel leren. En dat levert hun na hun middelbaar diploma ook sneller een vaste job op.

"Centje bijverdienen"

Olivier Vandamme bijvoorbeeld is 17 en intussen drie weken aan het werk bij kapper Dué Hair in Roeselare. Na een technische opleiding kiest hij nu voor haarverzorging en vooral praktijkervaring. "Vroeger was dat dus constant op de lesbanken zitten. En eigenlijk constant luisteren en niet veel doen," zegt hij. "Nu is dat omgekeerd en heb ik één dag in de week les, wat ook leuk is, en de rest van week kom ik hier werken. Dit is iets voor mij. De grote voordelen zijn dat ik graag werk en graag ook een centje bijverdien."

Jongeren die duaal of werkplekleren kunnen al zo’n 500 euro per maand verdienen. En ze leren ook zaken die ze tijdens een klassieke opleiding niet zouden oppikken. Voor werkgevers is het een kans om nieuwe mensen op te leiden en later aan te werven. Want ook kapper wordt meer een meer een knelpuntberoep.