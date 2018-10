DSV bouwt distributiecentrum op LAR-Zuid

In Menen is de eerste steen gelegd van een nieuw distributiecentrum voor het Deense logistieke bedrijf DSV.

DSV zat eerder al op LAR-Noord, maar kon er niet uitbreiden. Het distributiecentrum, een zogenaamde crossdock, is een magazijn waar inkomende goederen worden opgeslagen en meteen worden ingeladen bij de uitgaande goederen. Het is zowat 6.000 vierkante meter groot. De activiteit moet voor 50 bijkomende jobs zorgen. Het complex moet over zeven maanden klaar zijn.

Met de start van de bouw is de ontwikkeling van LAR-Zuid zo goed als volledig afgerond. Op de industriële site komt er onder meer nog een geluidsberm van acht meter hoog. Er worden ook publieke groene wandelpaden voorzien.