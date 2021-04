Druktebarometer nog hele jaar actief

De druktebarometer voor de Kust is al 2,5 miljoen keer geraadpleegd. Die geeft aan waar aan de kust het te druk is, en waar het coronaproof is.

De druktebarometer geeft elk kwartier een update. Als je inzoomt zie je zelfs per badplaats hoe druk het is. De meting gebeurt met slimme camera’s langs de hele kustlijn. Daar waren aanvankelijk vragen over qua privacy, “maar de Gegevensbeschermingsautorieit (GBA) kreeg op dat vlak geen enkele vraag of opmerking,” zegt gedeputeerde Sabine Lahaye-Battheu, ook voorzitter van Westtoer. Het was raadslid Patrick De Clerck van Open VLD die in de provincieraad polste naar de stand van zaken over de barometer.

Berisping

Er kwam wel een berisping van diezelfde GBA op technisch vlak: de gemaakte beelden moeten zo snel mogelijk weer gewist worden was toen het oordeel, om de privacy maximaal te garanderen.

Extra

Er komen trouwens nog een drietal verfijningen aan de kustbarometer: binnenkort zie je ook het weer, de info over de getijden en hoeveel toeristen uit het binnenland of het buitenland komen op dat moment.

