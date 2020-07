Druktebarometer kust al 300.000 keer aangeklikt

Westtoer ontwikkelde samen met de tien kustgemeenten een uitgebreid informatieplatform zodat mensen hun vakantie aan zee kunnen plannen in het kader van de coronamaatregelen.

Op de site www.dekust.be staat onder meer een barometer die in realtime aangeeft hoe druk het is aan de kust. Het provinciebedrijf Westtoer en de tien kustgemeenten zorgen deze zomer voor uitgebreide informatie om een vakantie aan de kust te plannen. Zo is er ook een actuele druktebarometer die aangeeft hoe druk het op verschillende plaatsen is aan zee.

Kleur geeft drukte aan

Sinds 26 juni is de barometer al 300.000 keer aangeklikt. Met een kleurencode wordt de drukte aangegeven. Elke zone krijg een kleur van donkergroen tot oranje, afhankelijk van de drukte. Het geheel wordt onderverdeeld in vier categorieën: rustig (donkergroen), gezellig (groen), druk (geel) en zeer druk (oranje).

De kust verwacht op zaterdag 4 en zondag 5 juli een 'donkergroen' weekend. De kleuren 'donkergroen' en 'groen' op de druktebarometer betekenen dat er voldoende plaats is aan zee.

Naast de huidige weersvoorspellingen gebruikt Westtoer mobiele telefoondata die permanent de situatie in elke badplaats in kaart brengen.

BEKIJK OOK: