Druktebarometer aan kust in kerstvakantie

Voor de kerstvakantie worden opnieuw veel toeristen verwacht aan zee. Verhuurkantoren noteren momenteel een stijging van het aantal boekingen met 10 à 15 procent.

Focus op spreiding

De druktebarometer brengt een overzicht van de mensenmassa in de badplaatsen, aan de hand van een kleurcode. De website vermeldt ook activiteiten aan de kust die met eindejaar interessant zijn. Daarbij ligt de focus op spreiding.

"Spreiding in tijd en ruimte geldt eveneens voor de kerstvakantie. Mensen moeten zich veilig voelen. Onze gezondheid is een topprioriteit. We blijven de vakantiegangers goed informeren op welk moment en op welke plaats ze optimaal van de winterse sfeer kunnen genieten", zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

Gemiddelde bezetting van 85% rond Nieuwjaar

Door de coronapandemie verblijven een pak meer eigenaars in hun eigen vakantiewoning. Toch noteren verhuurkantoren aan zee een stijging van het aantal boekingen van 10 à 15 procent in vergelijking met vorig jaar. Wel verwacht de sector nog een hoop annuleringen door de strengere maatregelen in buurlanden Nederland en Duitsland. In de week van kerst noteren verhuurkantoren momenteel een gemiddelde bezetting van 60 procent. In de week rond Nieuwjaar ligt dat cijfer op 75 à 85 procent.

Ook openen heel wat kusthotels tijdens de vakantie opnieuw de deuren. Op dit moment ligt het bezettingscijfer daar op gemiddeld slechts tien procent. Daar speelt volgens Westtoer vooral de sluiting van restaurants en cafés een grote rol.

Check de druktebarometer

Westtoer en de tien kustgemeenten raden bezoekers aan om zich vooraf goed te informeren over alle initiatieven aan zee en over de geldende coronamaatregelen. Alle informatie staat te lezen op de toeristische website van de kust en op de gemeentelijke websites.