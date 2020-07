Drukte neemt toe aan zee, rust keert terug in De Panne

Hoewel er dit weekend veel volk verwacht werd aan de kust, bleef het deze voormiddag opvallend rustig. In De Panne was dat niet het geval: in het centrum stond de druktebarometer van 10u tot 15u op oranje, ondanks de maatregelen van de gemeente. Nu neemt de drukte af. In andere kustgemeenten...

Westtoer voorspelde voor dit weekend een overrompeling, maar die is er voorlopig nog niet. Volgens de druktebarometer van de Kust neemt de drukte wel duidelijk toe. De Panne kleurde tussen 10u en 15u zelfs oranje, maar daar keert de rust ondertussen terug. Onder andere door het mooie weer en de zaterdagmarkt was het er, ondanks de voorzorgsmaatregelen van de gemeente, zeer druk.

Twee weekends na elkaar al kleurt de druktebarometer er vaak geel of zelfs oranje. Daarom werd uit voorzorg het circulatieplan aangepast voor het verlengd weekend: tussen 11u 's morgens en 23u 's avonds is de Zeelaan, tussen de Markt en het kruispunt Duinkerkelaan-Nieuwpoortlaan, volledig verkeersvrij. Zo wordt voor voetgangers meer ruimte gecreëerd.

Andere gemeentes drukker, code geel en oranje in Oostende

In het centrum van Blankenberge is het druk: daar kleurt de barometer geel sinds 10u30. Ook in Koksijde, De Haan, Oostende en Knokke ontstaan er sinds kort na de middag meer en meer gele zones. Vooral in Oostende neemt het volk toe: daar zijn ondertussen drie gele zones. Een daarvan, het groot strand, stond even op oranje.

