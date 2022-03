De verwachte drukte aan de pompen door de prijsdaling blijft uit. Ook de klanten van het tankstation in Izegem hebben de prijsdaling niet per se afgewacht.

Behalve aan de tankstations in gemeenten vlakbij de Nederlandse grens is het drukker. In Nederland zakken de prijzen pas binnen 2 weken.

Of de prijzen aan de pomp nu ook op natuurlijke wijze zullen dalen is afwachten. De prijs voor huisbrandolie is in ieder geval alweer gestegen.