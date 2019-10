Het gaat om een stijging van 4,3 procent. Redenen voor de recorddrukte zijn de toename van het aantal TUI fly-passagiers en een stijging van de charter- en zakenvluchten.

Wat het vrachtvervoer betreft, heeft de luchthaven van Oostende wel te lijden door de wereldwijde vertraagde groei van de cargosector, luidt het. Over de periode van januari tot en met september was er in vergelijking met de eerste negen maanden van vorig jaar 14,7 procent minder cargovolume op de luchthaven.